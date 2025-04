Mulher foge de blitz, bate em poste e quebra a perna; ASSISTA

Uma motorista de 26 anos foi detida após tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar pela contramão e colidir com um poste de telecomunicações, na Avenida Saudade, em Americana, no último domingo (30). Segundo a PM, a mulher ainda tentou atropelar um policial durante a fuga.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade, desviando do bloqueio montado na altura da Vila Cordenosi e, na sequência, atingindo o poste. Após o acidente, policiais militares se aproximaram e ordenaram que a condutora saísse do carro. Ela resistiu à abordagem, mas foi contida e detida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista sofreu fratura na perna e foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A estrutura danificada pertencia a uma rede de telecomunicações e não comprometeu o fornecimento de energia na região.

A Polícia Militar constatou ainda que o veículo estava com o licenciamento atrasado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Americana, com base nos seguintes crimes e infrações: