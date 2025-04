Homem furta comércio, tenta fugir de bicicleta e é preso

A Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu em flagrante, na terça-feira (1º), um homem que furtou peças de estrutura metálica de um comércio de bebidas no bairro Jardim Santa Helena. Ele foi detido enquanto tentava fugir de bicicleta com o material.

Durante patrulhamento pela Avenida 22 de Outubro, os policiais avistaram o homem com barras de ferro semelhantes às utilizadas em tendas montadas no estabelecimento. Ao ser abordado, ele confessou que retirou as peças de um monte localizado nos fundos do local, com a intenção de vendê-las em um ferro-velho.

Um funcionário do comércio reconheceu os itens como pertencentes ao estabelecimento. O suspeito foi levado ao plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.