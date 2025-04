Esposa é espancada, pede ajuda na delegacia e homem é preso

Uma mulher de 37 anos procurou ajuda no 11º Distrito Policial de Campinas, na terça-feira (1º), após ser espancada novamente pelo marido, um homem de 22 anos. A Polícia Civil realizou uma operação e prendeu o agressor em flagrante no distrito do Campo Grande.

De acordo com a Polícia, a vítima apresentava hematomas no rosto e havia suspeita de fratura no joelho. Aos agentes, ela revelou que sofre agressões e ameaças há pelo menos três meses, mas que nunca havia registrado ocorrência por medo de ser morta. Em um dos episódios mais graves, o homem teria encostado uma faca em seu pescoço.

Após ser capturado, o suspeito foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição, com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado à cadeia anexa do 2º Distrito Policial, onde permanece preso à disposição da Justiça.