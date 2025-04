RMC está em alerta para chuvas intensas e ventos fortes

Região Metropolitana de Campinas (RMC) está sob alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico, classificado como de perigo potencial, prevê precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o alerta, há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e incidência de raios. Diante do cenário, a Defesa Civil de Campinas pede que a população redobre os cuidados, principalmente durante os períodos de chuva forte, que costumam ser de curta duração, mas intensos.

A orientação é para evitar áreas com histórico de alagamento, respeitar as placas de sinalização instaladas em pontos críticos e não enfrentar enxurradas. A cidade conta ainda com painéis digitais que emitem alertas em tempo real sobre riscos em caso de chuvas intensas.

A Defesa Civil mantém monitoramento 24 horas e reforça que em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado imediatamente.