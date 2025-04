Perseguição a caminhão roubado termina em acidente e prisão

Uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira (1º) terminou com a prisão de um homem foragido da Justiça e a recuperação de um caminhão roubado, na região de Mogi Guaçu. O veículo havia sido tomado em Itapecerica da Serra e a abordagem envolveu equipes da Polícia Militar em ação pela Rodovia SP-340 e ruas de Mogi Mirim.

Segundo a PM, o caminhão perdeu o sinal de rastreio próximo de Jaguariúna. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o veículo no sentido contrário da rodovia e iniciaram a perseguição após o condutor ignorar a ordem de parada. A fuga se estendeu até Mogi Guaçu, onde o suspeito colidiu o caminhão e tentou escapar a pé, mas foi capturado.

O homem cumpria pena por roubo e estava foragido. Ele confessou que participou do assalto ao caminhão por volta das 21h45 da noite anterior, em um posto de combustíveis na Rodovia Régis Bittencourt, junto de outros dois comparsas, e que receberia R$ 5 mil para levar o veículo até um destino que não soube informar.

Durante a vistoria no caminhão, foram encontrados três maletas com bloqueadores de sinal, um radiocomunicador e um celular. O caso foi registrado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o homem foi reconduzido à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.