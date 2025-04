Motociclista de 29 anos morre após colidir com caminhão

Um motociclista de 29 anos morreu na tarde desta terça-feira (1º) após colidir com a traseira de um caminhão na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim. A vítima foi identificada como Isaque Danylo de Jesus, morador de Diadema, no ABC Paulista.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 152. Por motivos ainda desconhecidos, o motociclista perdeu o controle da moto e bateu na traseira de uma carreta carregada com adubo.

Equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 2 e o acostamento precisaram ser interditados parcialmente.

O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).