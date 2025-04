Colisão entre caminhão-cegonha e carreta deixa feridos na SP-340

Uma colisão entre um caminhão-cegonha e uma carreta deixou dois feridos na tarde desta terça-feira (1°), na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Santo Antônio de Posse. O acidente ocorreu por volta do km 144, sentido Campinas, e o caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a Renovias, concessionária que administra o trecho, as causas ainda estão sendo apuradas. Testemunhas relataram que um dos veículos perdeu o controle, atravessou a via e tombou, provocando a colisão com outro caminhão e outros veículos.

Equipes de emergência da Renovias, Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar Rodoviária foram acionadas. Uma das vítimas foi levada ao Hospital Municipal de Jaguariúna e a outra recebeu atendimento no local, ambas com ferimentos leves.

Por conta do acidente, as faixas 1 e 2 foram interditadas, gerando lentidão de até cinco quilômetros no trecho.