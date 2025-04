Quarta-feira começa com Sol e pode terminar com tempestade

A quarta-feira (2) começou com céu aberto e presença do Sol em grande parte da RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas o clima pode mudar ao longo do dia. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a nebulosidade aumenta no período da tarde, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e até granizo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A previsão indica que o tempo segue instável, em decorrência do calor e da umidade elevados, cenário típico do outono em transição. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30°C em Campinas.