Campinas investiga caso suspeito de coqueluche em escola

A Secretaria de Saúde de Campinas realizou nesta terça-feira (1º) uma ação de bloqueio seletivo contra coqueluche no Centro de Educação Infantil (CEI) Bem-Querer Maria de Lourdes Vieira da Silva, no Jardim Nova Europa. A medida foi adotada após a identificação de um caso suspeito da doença em uma criança de 2 anos, que já está curada. O exame segue em análise no Instituto Adolfo Lutz.

Durante a visita ao CEI, técnicos da Saúde verificaram a situação vacinal de 27 crianças da mesma turma da paciente e indicaram a vacinação de uma delas. Além disso, os seis profissionais que atuam diretamente com esse grupo receberam a vacina dTpa, conforme orientação do Ministério da Saúde, que recomenda a dose para trabalhadores da educação em creches e berçários com crianças de até 4 anos.

A Secretaria informou que não há necessidade de novas ações no momento e que o caso segue sendo monitorado. A estratégia de bloqueio é padrão em situações semelhantes, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão.

O que é a coqueluche?

A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível, causada pela bactéria Bordetella pertussis, caracterizada por crises de tosse seca. A transmissão ocorre por gotículas de saliva e a doença pode ser grave em crianças menores de seis meses.

A vacinação é a principal forma de prevenção. No SUS, está disponível a pentavalente, aplicada aos 2, 4 e 6 meses, com reforços posteriores. Já a vacina dTpa é indicada para profissionais da saúde, gestantes e educadores que trabalham com crianças pequenas.

Em 2023, a cobertura vacinal da terceira dose da pentavalente em Campinas foi de 95,64%, e em 2024 chegou a 97,49%, acima da meta de 95%.

As doses estão disponíveis em todos os 68 centros de saúde (CSs) de Campinas. Não é necessário agendamento. Mais informações, endereços e horários das salas de vacinação estão no site: https://vacina.campinas.sp.gov.br.