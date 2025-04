Março tem menor volume de chuva em Campinas desde 2019

O mês de março de 2025 foi o mais seco em Campinas dos últimos seis anos, segundo dados do Cepagri da Unicamp. Foram registrados apenas 81 mm de chuva, o que representa uma queda de 48,1% em relação à média histórica de 156 mm para o período.

Ao Portal Sampi Campinas, a pesquisadora do Cepagri da Unicamp, Ana Ávila, explicou a grande variabilidade espacial. "Tivemos menos influência da umidade vinda da região amazônica e menos frentes frias passando. Com isso, predominaram as pancadas mais localizadas", disse.



A última vez que a cidade teve um março tão seco foi em 2019, quando o volume de chuvas chegou a 59,9 mm. O comportamento do clima neste ano mantém a tendência de chuvas abaixo da média registrada desde janeiro:

Janeiro teve 193 mm de chuva ( 29,3% abaixo da média de 273 mm );

teve 193 mm de chuva ( ); Fevereiro somou 118 mm (36,9% abaixo da média de 187 mm).

Além da baixa precipitação, as temperaturas ficaram acima do esperado. A média entre as máximas e mínimas foi de 25,3°C, cerca de 0,5°C acima da média histórica para o mês.

E o Cantareira?

A escassez de chuvas também impactou o Sistema Cantareira, que abastece parte da Região Metropolitana de Campinas. Em março, choveu 106 mm na região do reservatório, queda de 39,4% em relação à média de 175 mm. Como resultado, o nível da represa caiu 1,7 ponto percentual, encerrando o mês com 58% da capacidade total de armazenamento.