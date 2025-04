Dise apreende R$ 1,5 milhão em cocaína e prende traficante

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana apreendeu na madrugada desta terça-feira (1º) uma carga de 70 quilos de cocaína, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por envolvimento com o transporte da droga.

A ação foi batizada de Operação Boa Vista e teve início após a polícia identificar, por meio de investigações, dois veículos suspeitos de serem usados para transporte de entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem, houve fuga e perseguição.

Um dos suspeitos conseguiu escapar a pé por uma área de mata, mas o segundo veículo acabou caindo em uma vala, o que impediu a fuga do condutor. No interior do automóvel, os policiais localizaram a carga de cocaína embalada em tijolos prontos para distribuição.

O motorista detido confessou que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à cadeia, onde permanece preso à disposição da Justiça.