Vendas de Páscoa devem crescer 5,5% e gerar R$ 356,8 mi na RMC

O comércio da Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve registrar um crescimento de 5,5% no faturamento durante a Páscoa de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. A estimativa é da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), que projeta uma movimentação de R$ 356,8 milhões na região, frente aos R$ 338,2 milhões de 2024.

Na cidade de Campinas, o avanço esperado é de 5%, com faturamento estimado em R$ 168,7 milhões. O economista da ACIC, Mário Eduardo Campos, ressalta que, mesmo com o impacto da crise global do cacau e da inflação sobre os alimentos, o cenário é considerado positivo. “A previsão ainda é positiva para o comércio local”, avaliou.

Outro destaque é o aumento no tíquete médio, que deve subir 6%, passando de R$ 127,90 para R$ 135,90. A valorização dos produtos de chocolate, que acumularam alta de 14,3% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, contribui diretamente para essa elevação.

A expectativa de consumo também impulsiona o mercado de trabalho temporário. A projeção da ACIC é de que a Páscoa gere 727 novas vagas na RMC, um crescimento de 2% em relação às 713 oportunidades abertas em 2024.