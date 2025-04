Sumaré abre inscrições para aulas gratuitas de dança

A Prefeitura de Sumaré abriu as inscrições para o projeto “Dançando Somos Mais Felizes”, que oferece aulas gratuitas de dança para adultos no Centro de Esportes e Artes Unificados (CEU), localizado no Jardim Recanto dos Sonhos. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

As aulas ocorrem às quartas e sextas-feiras, nos horários das 8h às 9h30 e 15h30 às 16h30, e são voltadas à promoção da saúde física e emocional da população. Para participar, é necessário comparecer ao CEU (rua José Vieira dos Santos, 302), munido de RG e comprovante de endereço.

Idealizado e conduzido pelo professor Hiago Gabriel, o projeto tem foco terapêutico e busca combater a depressão e a ansiedade por meio da dança. “A proposta vai além do simples movimento. Buscamos criar um ambiente acolhedor, onde a dança funcione como um remédio para os desafios emocionais que muitas pessoas enfrentam no dia a dia”, destacou o educador.