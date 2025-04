Campinas inicia instalação de armadilhas contra o Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta terça-feira (1°) a instalação de 500 armadilhas com larvicida para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. A cidade recebeu 1,5 mil estações disseminadoras de larvicida (EDLs) do Ministério da Saúde, que serão instaladas inicialmente em 70 pontos estratégicos do Distrito de Saúde Sudoeste, uma das regiões com maior incidência da doença em 2025.

As EDLs consistem em baldes com água e feltros impregnados com larvicida. Quando a fêmea do mosquito deposita seus ovos no recipiente, se contamina com o produto e o leva para outros criadouros num raio de até 400 metros, disseminando a substância que impede o desenvolvimento das larvas.

Segundo o prefeito Dário Saadi, essa nova tecnologia não substitui as ações tradicionais de combate ao mosquito, como visitas a imóveis, mutirões, nebulizações e campanhas de conscientização. “Esta é mais uma estratégia que a Prefeitura adota, dessa vez em parceria com o Ministério da Saúde, no enfrentamento à dengue”, afirmou.

As primeiras 500 armadilhas serão implantadas nos próximos 15 dias em locais considerados estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e centros de reciclagem, que têm alto potencial de criadouros. A aplicação da tecnologia é segura para pessoas e animais, e a instalação das demais estações será feita conforme avaliação da equipe técnica da Prefeitura.

“Vamos começar pelo Distrito de Saúde Sudoeste, por ser a região com maior número de imóveis estratégicos. O avanço para outras áreas dependerá do andamento do trabalho e da necessidade de reposição das armadilhas”, explicou Fausto de Almeida Marinho Neto, coordenador do Programa de Arboviroses de Campinas.

Crescimento acelerado

Campinas já contabiliza 13.474 casos confirmados de dengue em 2025, com dois óbitos registrados, segundo boletim divulgado na segunda-feira (31). No início de março, eram 3.713 casos, o que representa um aumento superior a 263% em menos de um mês.

Entre os bairros com mais registros estão: