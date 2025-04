Idoso tenta matar irmão com facão e é preso em Mogi Mirim

Um homem de 65 anos foi preso pela Polícia Militar, em Mogi Mirim, após tentar matar o próprio irmão com um facão. A ocorrência foi registrada no bairro Saúde e encaminhada ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município.

Segundo a PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de agressão e, ao chegarem no local, flagraram o suspeito correndo atrás do irmão, de 51 anos, com um facão em mãos.

Ao perceber a presença da viatura, o agressor tentou fugir e entrou na residência, desobedecendo à ordem de parada, mas foi contido pelos policiais dentro do imóvel.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.