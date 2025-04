Terça-feira será de calor de 31°C e chuva forte à tarde na RMC

A semana começa com tempo instável em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), com alternância entre sol, calor e pancadas de chuva, principalmente entre as tardes e noites. A terça-feira (1º) será marcada por sol entre nuvens, mas com chuvas moderadas a fortes a partir do período da tarde.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, algumas dessas pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios, ventos fortes e até granizo em pontos isolados.

A temperatura máxima prevista para Campinas é de 31°C, com elevação dos termômetros durante os horários mais quentes do dia.