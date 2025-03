Perigo de incêndio gera alerta máximo para Pico das Cabras

A ameaça constante de incêndios florestais na Serra das Cabras provoca alerta entre as autoridades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Com o objetivo de reforçar a prevenção antes do início da Operação Estiagem, a Defesa Civil de Campinas promoveu um treinamento técnico para agentes de Valinhos, Itatiba e Morungaba, cidades vizinhas à área de preservação ambiental.

A capacitação foi realizada na manhã desta segunda-feira (31), em Valinhos, e teve como foco o uso do sistema de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), adotado por Campinas desde 2018. A ideia é ampliar o uso da tecnologia para permitir respostas mais rápidas e coordenadas a focos de fogo nas áreas limítrofes entre os municípios.

“Por conta disso, para este ano, estamos iniciando os treinamentos para nos prepararmos para o período de estiagem”, afirmou Sidnei Furtado, coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas. Segundo ele, mesmo com ações de prevenção, a Serra das Cabras perdeu 120 hectares de mata em 2024 por causa de incêndios.

Durante o treinamento, os participantes analisaram imagens de satélites que registraram 105 ocorrências em Morungaba somente no último ano. “Os agentes tiveram oportunidade de monitorar todos os satélites disponibilizados pelo INPE, além de verem como fazer o registro das ocorrências. Eles também foram orientados a utilizar drones para capturar imagens das áreas com focos indicados pelos satélites", explicou Furtado.

A iniciativa contou com a presença do secretário de Segurança de Valinhos, Eduardo Matias, e do diretor da Agemcamp, Sérgio Gomide, que se comprometeu a estender a formação aos demais municípios da RMC. O próximo treinamento será realizado em Campinas, com participação aberta a outras cidades interessadas em aprimorar os protocolos de combate ao fogo.

A Operação Estiagem ocorre entre 1º de maio e 30 de setembro, período crítico em que os riscos de incêndio em áreas de mata aumentam devido à baixa umidade e à ausência de chuvas. Com os treinamentos, as Defesas Civis esperam reduzir os impactos ambientais e agilizar a resposta a novas ocorrências.