Bares e restaurantes da RMC geram 847 vagas em fevereiro

Depois de um início de ano com retração, o setor de Alimentação da Região Metropolitana de Campinas (RMC) voltou a contratar com força em fevereiro. Dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostram que bares e restaurantes da região abriram 847 novos postos formais de trabalho, resultado de 3.873 admissões e 3.026 desligamentos no segundo mês de 2025.

Campinas liderou o desempenho positivo, com saldo de 416 vagas, seguida por Hortolândia (163), Itatiba (97), Holambra (57) e Indaiatuba (52). Entre os 20 municípios da RMC, 18 fecharam o mês com mais contratações do que demissões. Apenas Cosmópolis teve saldo negativo (-4), enquanto Engenheiro Coelho manteve equilíbrio entre entradas e saídas. Em contraste, em janeiro, 13 municípios da região registraram saldo negativo.

A comparação com o mesmo período do ano passado também aponta avanço. Em fevereiro de 2024, o saldo foi de 444 vagas, quase metade do desempenho registrado agora. No acumulado do primeiro bimestre de 2025, o setor soma 626 novas vagas com carteira assinada, número muito superior às apenas 19 registradas entre janeiro e fevereiro de 2024.

Para o presidente da Abrasel Regional Campinas, André Mandetta, os números indicam uma retomada animadora. “Mostram que o setor de alimentação fora do lar é bastante resiliente, após enfrentar um janeiro negativo em contratações”, afirma. “O mais interessante é o saldo acumulado nos dois meses, com 626 novos empregos gerados, contra 19 no ano passado.”

Mandetta destaca que, embora haja renovação natural de funcionários no início do ano, o crescimento atual está relacionado à abertura de novos negócios e à ampliação de equipes. Ainda assim, ele alerta para os desafios que se aproximam. “São coisas positivas, mas temos de lembrar que o setor ainda vive incertezas quanto à economia e ao fim do programa Perse, em abril, que pode trazer impactos negativos para todo o setor”, pontua.