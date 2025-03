Dengue em Campinas sobe 263% em março e passa de 13,4 mil casos

Campinas vive um cenário alarmante com o avanço da dengue. De acordo com o painel oficial da Prefeitura, atualizado nesta segunda-feira (31), a cidade atingiu 13.474 casos confirmados da doença em 2025, com dois óbitos registrados. No início de março, eram 3.713 casos, o que representa um crescimento de mais de 263% em menos de 30 dias.

O gráfico de evolução por semana mostra que o número de casos explodiu a partir do final de fevereiro. Na semana de 9 de março, foram 2.846 confirmações, seguidas por 2.804 na semana seguinte. Entre 23 e 30 de março, ainda foram notificados 917 novos casos, o que mostra que o ritmo segue alto, apesar de uma leve desaceleração.

A taxa de hospitalização está em 3,9%, indicando que, embora a maioria dos casos seja leve, a pressão sobre o sistema de saúde é constante. Na divisão por faixas etárias, a maior concentração de casos está entre pessoas de 20 a 39 anos, com destaque para o público feminino: 1.517 casos entre mulheres de 20 a 29 anos, contra **1.223 entre homens da mesma faixa.

Na distribuição por áreas de saúde, os bairros com mais registros são Barão Geraldo (675 casos), São Quirino (616), Aurélia (508), São Bernardo (485) e Boa Vista (456).

A prefeitura segue com campanhas de conscientização, mutirões de remoção de criadouros e ações de casa em casa. As autoridades pedem colaboração da população para eliminar recipientes com água parada e denunciem locais de risco.