Abril Azul terá atividades para a inclusão de pessoas com autismo

Com o lema “Autismo: informação gera empatia, empatia gera respeito”, a Prefeitura de Campinas lança a campanha Abril Azul 2025 com uma ampla programação dedicada à conscientização, respeito e valorização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante todo o mês de abril, serão promovidas atividades culturais, esportivas, palestras, rodas de conversa e serviços públicos, com foco na inclusão e no fortalecimento da rede de apoio às famílias. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e conta com apoio de diferentes secretarias e instituições parceiras.

“Cada pessoa autista é única. Ao compreendermos isso, deixamos de esperar adequações impossíveis e passamos a oferecer o suporte necessário para que elas se desenvolvam e vivam com dignidade”, afirma Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

A campanha valoriza o potencial de pessoas com autismo, muitas vezes dotadas de habilidades como hiperfoco, atenção a detalhes e talentos específicos em áreas como ciência, matemática e artes. O reconhecimento dessas características é essencial para promover autonomia e oportunidades, respeitando as singularidades.

Rede de atendimento estruturada

Campinas conta com 68 Centros de Saúde (CSs) com equipes multiprofissionais, integradas por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Os atendimentos seguem protocolos de rastreio e vigilância do desenvolvimento infantil, desde o nascimento até os 17 anos. Casos que exigem maior complexidade são encaminhados para CAPSij ou instituições parceiras, como a Associação Pestalozzi.

Programação do Abril Azul 2025 – destaques

2 de abril (terça-feira) – Parque das Águas

Atividades recreativas, contação de histórias, feirão de serviços e visita ao Museu do Conhecimento da Água (8h às 11h).

5 de abril (sábado) – Palestra "Autismo na Vida Adulta" com Dra. Anita e Nicolas Brito (9h às 11h).

– Palestra “Autismo na Vida Adulta” com Dra. Anita e Nicolas Brito (9h às 11h). 6 de abril (domingo) – Caminhada das Famílias Atípicas, com personagens Star Wars, apresentações e brinquedos. Concentração no Ginásio do Taquaral (8h).

– Caminhada das Famílias Atípicas, com personagens Star Wars, apresentações e brinquedos. Concentração no Ginásio do Taquaral (8h). 8 de abril (terça-feira) – Peça teatral “O Monstro e o Pente” no Teatro Oficina do Estudante (19h30).

– Peça teatral “O Monstro e o Pente” no Teatro Oficina do Estudante (19h30). 12 de abril (sábado) – Roda de conversa com Andréa Werner (10h30) e Feijoada da ADACAMP (12h às 17h).

– Roda de conversa com Andréa Werner (10h30) e Feijoada da ADACAMP (12h às 17h). 13 de abril (domingo) – Treinão Solidário “O Bullying Não Tem Graça”, na Lagoa do Taquaral (8h30).

– Treinão Solidário “O Bullying Não Tem Graça”, na Lagoa do Taquaral (8h30). 17 de abril (quinta-feira) – Palestras no Salão Vermelho da Prefeitura sobre ABA e comportamento no autismo (9h30).

– Palestras no Salão Vermelho da Prefeitura sobre ABA e comportamento no autismo (9h30). 23 de abril (quarta-feira) – Sessão de cinema adaptada no Cinemark Iguatemi (16h).

– Sessão de cinema adaptada no Cinemark Iguatemi (16h). 29 de abril (terça-feira) – Sabor da Inclusão, com foco em seletividade alimentar (detalhes em breve).

Atividades extras

Entre outras ações, o mês terá:

Sessão solene na Câmara Municipal (31/03)

Iluminação Azul do Castelo e abraço simbólico (2ª semana)

Live com Danieli Jacomassi, da ADACAMP (9/4)

Treino inclusivo STARSTEA no Guarani FC (26/4)

Serviços e apoio

Durante o Abril Azul, o público poderá se informar sobre o Cartão Bem Acessível, atuação do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) e outros programas municipais. As campanhas de inclusão continuam disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura.