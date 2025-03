Região do San Diego recebe Consultório Veterinário nesta segunda

A partir desta segunda-feira (31), moradores da região do San Diego, em Campinas, poderão contar com atendimento veterinário gratuito oferecido pelo Consultório Veterinário Móvel, iniciativa do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). A unidade estará instalada no estacionamento do Centro de Saúde, localizado na Rua Antônio Carlos Folegatti, nº 368, Jardim Nova Mercedes, e permanecerá no local até 24 de abril.

O serviço será disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Os Consultórios Veterinários Móveis funcionam em contêineres adaptados, equipados com três salas de atendimento e uma área administrativa. Cada unidade é operada por uma equipe formada por três médicos veterinários, um auxiliar de enfermagem e um recepcionista.

“Nosso foco é a prevenção de doenças em cães e gatos. Os animais atendidos recebem microchipagem e, quando indicado, também a vacina”, explicou Débora Ribeiro, diretora do DPBEA.

Para receber o atendimento, é necessário que o tutor tenha mais de 18 anos, apresente documento pessoal com foto e comprovante de residência em Campinas.

Mais informações sobre o serviço, bem como detalhes sobre adoção de animais, podem ser consultadas no Portal Animal de Campinas.