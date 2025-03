Suspeito é preso por agredir mulheres em bar de Itapira

Um homem foi preso em flagrante após agredir fisicamente um grupo de amigas em um bar no bairro Cubatão, em Itapira, na noite desta quarta-feira (27). A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

Segundo a Polícia Militar, uma das mulheres acionou a corporação e relatou que estava em um bar, descrito como um "beer", acompanhada de amigas, quando um homem desconhecido chegou ao local e começou a ofender verbalmente todas as presentes, usando palavras depreciativas e ofensivas.

Diante da situação, houve uma agressão mútua, segundo a própria vítima. Com base no relato e na identificação do suspeito, a equipe da PM realizou a abordagem e o prendeu ainda no local.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado à cadeia, onde permanece preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher.