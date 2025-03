Indaiatuba confirma 4ª morte por dengue

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou nesta sexta-feira (28) a quarta morte por dengue em 2025. A vítima é um homem de 77 anos, que sofria de diabetes e problemas cardíacos. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, o município contabiliza 4.319 casos confirmados da doença, com 934 exames ainda em análise.

Além dos casos de dengue, a cidade monitora quatro suspeitas de chikungunya e uma de zika vírus. Os dados são atualizados diariamente e estão disponíveis no site e nas redes sociais da Prefeitura.

Para enfrentar o avanço da doença, Indaiatuba intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O município conta com um Centro de Operações Contra a Dengue, que atua durante o ano todo com diferentes estratégias de controle, como ovitrampas, estações disseminadoras de larvicida, nebulização veicular, além de atividades casa a casa para identificar e eliminar criadouros.

Atendimento e acolhimento

A Prefeitura disponibiliza diversos canais de atendimento aos moradores com suspeita da doença. Entre eles estão a Ferramenta Dengue, dentro da plataforma digital Minha Indaiatuba, e o serviço de telemedicina, que funciona todos os dias, das 8h às 20h, para moradores acima de 18 anos.

Pacientes também podem procurar seis UBSs com atendimento estendido até as 22h: Cecap, Campo Bonito, Jardim Pioli, Parque Indaiá, Jardim Califórnia e UBS 7 (Morada do Sol). O Hospital Dia funciona em horários diferenciados para casos adultos, e a UPA-24h segue disponível para urgências e emergências.

Outra frente importante é o Hub da Dengue, serviço de telemonitoramento em parceria com a UniMAX, que realiza ligações para acompanhar casos positivos e orientar sobre os sinais de agravamento da doença.

Ferramentas tecnológicas e fiscalização

Entre as ferramentas tecnológicas usadas pela cidade, destacam-se os painéis de eliminação de mosquitos, aspiração para monitoramento de vírus em mosquitos, captura de mosquitos adultos para análise, e o uso de larvicida biológico de longa duração. A legislação municipal também prevê multas e notificações em casos de risco elevado, como a recusa de acesso a imóveis para inspeções.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de seguir as orientações médicas, manter a hidratação e usar medicamentos apenas com prescrição. Os principais sintomas da dengue são febre, dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e de cabeça.