Joaquim Egídio terá capacitação sobre clima extremo e dengue

O distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, receberá neste sábado (29), a partir das 9h, uma capacitação gratuita e aberta ao público sobre prevenção à dengue e a eventos climáticos extremos. O treinamento será realizado na Subprefeitura local, na Rua Ignácio, nº 14, e faz parte das novas estratégias da Administração Municipal para o enfrentamento de arboviroses e desastres ambientais em 2025. Os participantes receberão certificado de conclusão.

Esta será a sexta edição do programa de capacitação comunitária promovido pela Prefeitura, que já formou 73 pessoas em bairros como Jardim Florence, Campina Grande, São José, Cidade Jardim e Vale das Garças. O objetivo é aproximar o poder público das lideranças locais e moradores, alertando para os riscos crescentes das mudanças climáticas e da epidemia de dengue.

A ação conta com a atuação conjunta das secretarias municipais de Saúde, Clima e Meio Ambiente, Desenvolvimento e Assistência Social, Defesa Civil e Orçamento Cidadão, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Na atividade deste sábado, os bombeiros ministrarão um treinamento especial sobre prevenção a incêndios, considerando que Joaquim Egídio foi uma das regiões mais afetadas por queimadas em 2024.

Além disso, os moradores terão orientações práticas sobre como eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A cidade de Campinas vive um cenário de alerta com aumento de casos da doença e intensificou as ações de combate em diferentes regiões.

“A capacitação é essencial para empoderar a comunidade diante dos desafios ambientais e sanitários que enfrentamos. Com o aumento das temperaturas e os eventos climáticos extremos, precisamos preparar a população para agir com rapidez e segurança”, afirmou a coordenadora do Departamento de Orçamento Cidadão, que lidera a iniciativa.

O evento é gratuito e não é necessário se inscrever previamente. A Prefeitura reforça a importância da participação popular para fortalecer a rede de prevenção nos bairros e construir respostas comunitárias mais eficazes.

Serviço:

Treinamento sobre extremos climáticos e prevenção à dengue