Câmara cria frente para manter Unicamp no Hospital de Sumaré

A Câmara Municipal de Campinas criou a Frente Parlamentar em Defesa do Vínculo entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré (HES). A iniciativa é da vereadora Fernanda Souto (PSOL) e tem como principal objetivo acompanhar as negociações para renovação do convênio que há 25 anos mantém a Unicamp na gestão da unidade hospitalar.

O movimento ocorre em meio à possibilidade de encerramento do acordo entre a universidade e o Governo do Estado de São Paulo, que pretende abrir um chamamento público para novas propostas de gestão. Para a parlamentar, o rompimento do vínculo comprometeria diretamente programas de residência médica com mais de 70 especialidades, além de afetar a qualidade do atendimento à população da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

"O compromisso da universidade com a saúde pública é inquestionável. Se não houver renovação, poderemos ter um prejuízo enorme para os municípios da RMC, com reflexos diretos na formação de novos profissionais e na prestação de serviços médicos de qualidade", afirma Fernanda Souto.

Inaugurado em setembro de 2000, o Hospital Estadual de Sumaré atende moradores de Sumaré, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Monte Mor e Santa Bárbara d’Oeste, oferecendo consultas, internações e serviços de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital já foi considerado um dos melhores hospitais públicos do Brasil em rankings nacionais.

Segundo Fernanda, a nova frente parlamentar buscará articulação com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e com o Governo Estadual, além de envolver vereadores de diferentes partidos e representantes da saúde e da educação. A Unicamp, por sua vez, já prepara três propostas de negociação a serem apresentadas à Secretaria Estadual da Saúde na tentativa de manter a gestão do hospital.