Kombi da Prefeitura de Valinhos pega fogo após abastecer em posto

Uma Kombi da Secretaria de Obras Públicas de Valinhos pegou fogo na manhã desta quinta-feira (28) logo após ser abastecida no Posto da Amizade, localizado na esquina da Avenida Joaquim Alves Corrêa com a Rua Francisco Glicério. O motorista, que havia deixado o veículo instantes antes, não se feriu.

O fogo teve início logo depois do abastecimento, e funcionários do posto agiram rapidamente, utilizando extintores para conter as chamas e empurrando o veículo para fora da área de risco, evitando maiores danos à estrutura do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, que destruiu completamente a Kombi. Uma faixa da Avenida Joaquim Alves Corrêa foi interditada apenas no trecho lateral ao posto, mas não houve impacto significativo no trânsito. A via deve ser totalmente liberada após a remoção do veículo pelo guincho.

Em nota, a Prefeitura de Valinhos confirmou que o veículo pertence à Secretaria de Obras Públicas e informou que o condutor saiu ileso. As causas do incêndio ainda serão apuradas.