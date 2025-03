Motorista foge de blitz, colide com poste e é preso com drogas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (27) após fugir de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. Durante a tentativa de escapar da abordagem, ele dirigia embriagado, desobedeceu ordens dos policiais, colidiu com um poste de iluminação pública e ainda foi flagrado com porções de cocaína no carro.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de Indaiatuba, a ação aconteceu por volta das 22h30 durante a “Operação Alcoolemia”, voltada ao combate à embriaguez ao volante. O condutor de um Fiat Palio desobedeceu à ordem de parada após teste positivo no etilômetro passivo e acelerou em alta velocidade.

A fuga incluiu manobras perigosas até a entrada do perímetro urbano da cidade, onde o motorista perdeu o controle e bateu contra um poste na Avenida Presidente Vargas. Com ferimentos e suspeita de lesão interna, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital sob escolta.

Durante a revista no veículo, os policiais encontraram cinco pinos de cocaína, totalizando cerca de 19 gramas. O homem apresentava sintomas evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e fala pastosa, e admitiu ter ingerido bebida alcoólica e usado drogas pouco antes de assumir a direção.

Mesmo internado, o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, desobediência e porte de entorpecentes para consumo pessoal. A Polícia Civil encaminhou o caso ao Judiciário para as providências legais. O carro envolvido na ocorrência era de propriedade da mãe do indiciado.