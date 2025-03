Criança de 2 anos morre afogada em piscina de chácara

Um menino de apenas 2 anos morreu afogado na tarde de quarta-feira (26), após cair em uma piscina em uma chácara no bairro Cidade Jardim, em Itatiba (SP). O caso foi registrado como morte acidental e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o menino brincava com as irmãs em um balanço instalado em frente à casa da família, dentro da Chácara Rancho Alegre, onde moravam há seis anos como caseiros. O pai acompanhava as crianças da porta da casa, mas em dado momento percebeu que o filho não estava mais no balanço e correu para procurá-lo.

Ao chegar à área da piscina – uma estrutura redonda, suspensa e de plástico –, o pai encontrou o menino já submerso. Imediatamente, ele colocou o filho no carro e seguiu em direção à Santa Casa de Itatiba, realizando massagens na tentativa de reanimá-lo. No hospital, os médicos tentaram novos ciclos de reanimação cardiopulmonar, mas o menino já havia chegado sem vida.

A mãe foi quem prestou depoimento na delegacia. Segundo ela, a tragédia ocorreu em questão de minutos. A piscina estava aparentemente inacessível, mas o menino teria conseguido escalar a estrutura por conta própria.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como “morte suspeita” e aguarda os laudos médicos e periciais para confirmar as circunstâncias do acidente.