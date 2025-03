Campinas remove 450 criadouros do Aedes aegypti em nova operação

Em mais uma ofensiva contra a dengue, o Grupo de Resposta Unificada (GRU) de Campinas eliminou 450 criadouros do mosquito Aedes aegypti nesta quinta-feira (27), durante vistorias em nove imóveis localizados nos bairros São Bernardo, Jardim Centenário, Vila Formosa, Jardim Dom Nery, Parque Jambeiro, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Novo Mundo e Jardim Ipaussurama.

De acordo com a Prefeitura, as equipes encontraram larvas do mosquito na maioria dos recipientes, incluindo pneus e caixas d’água. Em quatro imóveis, a entrada só foi possível com o uso de chaveiros, medida permitida por uma decisão judicial desde 2020. Um comunicado oficial foi deixado em cada local visitado nessas condições.

A ação contou com a participação de agentes das secretarias municipais de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, além do Procon, Setec, Defesa Civil e Guarda Municipal.

Segundo a assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Priscilla Pegoraro, os trabalhos têm sido intensificados diante da gravidade da situação. “Foram encontradas muitas larvas na maioria dos criadouros. Inclusive, grandes reservatórios como pneus e caixas d’água estavam contaminados”, relatou.

Desde março de 2024, o GRU já realizou 17 operações, vistoriando 177 imóveis em diversas regiões da cidade. Desses, 17 precisaram de acesso com chaveiros, reforçando a importância do engajamento da população para permitir o acesso dos agentes de combate às endemias.

Campinas segue com ações intensificadas para controlar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, em meio ao avanço dos casos registrados em 2025.