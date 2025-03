Calor passa de até 34°C e chuvas rápidas marcam o fim de semana

Campinas e região devem enfrentar um fim de semana de calor intenso e tempo instável, típico da transição entre verão e outono. De acordo com a previsão meteorológica, a combinação entre altas temperaturas e o aumento da nebulosidade ao fim do dia mantém o alerta para pancadas de chuva rápidas e isoladas, especialmente no sábado e domingo.

Nesta sexta-feira (29), o tempo segue firme, com predomínio de sol e poucas nuvens. A máxima chega a 32 graus, sem previsão de chuva.

Já no sábado (30), o calor aumenta ainda mais, com máximas previstas de até 34°C. A partir do período da tarde, a umidade do ar se eleva, abrindo espaço para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

No domingo (31), o cenário se repete: manhã de sol entre nuvens e aumento de instabilidade ao longo do dia. A temperatura oscila entre 21°C e 34°C, e há chance de chuva passageira ao final da tarde, com céu nublado à noite.

Mesmo com o calor, os ventos permanecem fracos e a umidade do ar elevada, o que intensifica a sensação de abafamento e reforça o risco de pancadas localizadas. Segundo os meteorologistas, com o avanço do outono, as madrugadas tendem a ficar mais amenas, mas não há previsão de queda significativa nos termômetros nos próximos dias.