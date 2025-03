Obra interdita Avenida dos Imigrantes em Valinhos

A Avenida dos Imigrantes (Dino Celani), uma das principais vias de Valinhos, está interditada no sentido centro-bairro no trecho entre as ruas Antônio Carlos e Heitor Penteado. A interdição ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, para a realização de obras de concretagem da via, informou a Prefeitura.

Como alternativa, os motoristas estão sendo desviados para uma das faixas da própria Avenida Dino Celani, que funciona temporariamente em sentido duplo de circulação. Todo o trecho interditado está devidamente sinalizado e agentes da mobilidade urbana atuam no local para garantir a fluidez e orientar os condutores.

De acordo com a Secretaria de Obras Públicas, a previsão é que os trabalhos durem cerca de 10 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado dependendo das condições climáticas. A concretagem faz parte do cronograma de requalificação da avenida, que busca garantir mais durabilidade e segurança no pavimento.

A orientação da administração municipal é que os motoristas evitem a região durante os horários de pico e respeitem a sinalização e os desvios indicados, para evitar congestionamentos e garantir a segurança no trânsito.