Cidades da região da Serra das Cabras em alerta para incêndios

Defesas Civis de Campinas, Valinhos, Itatiba e Morungaba se reuniram nesta quarta-feira (26) para planejar ações conjuntas de combate a incêndios florestais na região da Serra das Cabras, uma das áreas de maior risco ambiental da RMC. A reunião, que contou com a presença do Corpo de Bombeiros, faz parte da preparação antecipada para a Operação Estiagem, que começa oficialmente em maio.

Segundo o coordenador regional da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, mesmo com ações de prevenção, mais de 120 hectares de mata foram consumidos pelo fogo em 2023. “Para este ano, já estamos iniciando treinamentos e mapeando áreas críticas para garantir uma atuação mais eficiente”, explicou.

Como parte do acordo firmado no encontro, os municípios irão inspecionar fazendas na região e cobrar a manutenção de aceiros — faixas de terra sem vegetação criadas para impedir a propagação do fogo. A colaboração entre propriedades rurais e poder público será intensificada como medida preventiva.

Outro destaque da reunião foi o anúncio de que Campinas irá capacitar agentes das Defesas Civis das cidades vizinhas no uso de monitoramento via satélite de focos de calor, tecnologia já empregada no município desde 2018. O sistema, além de auxiliar na detecção precoce de incêndios, permitirá troca de informações entre cidades fronteiriças, ampliando a resposta rápida a situações de risco.

Durante a reunião, o grupo também visitou o local onde será instalado um novo reservatório de água, dentro da área do Observatório, que reforçará o combate a incêndios na região serrana.

A participação da comunidade local também foi reforçada como pilar importante da estratégia de prevenção. No próximo sábado (29), o distrito de Joaquim Egídio receberá uma capacitação para lideranças comunitárias, com foco em enfrentamento de eventos climáticos extremos. O Corpo de Bombeiros dará orientações específicas sobre como agir em situações de incêndio.

A Serra das Cabras é uma região de preservação ambiental com alta incidência de focos de calor durante o período de estiagem. Com o avanço das mudanças climáticas, o risco de grandes queimadas tem aumentado, exigindo ações coordenadas e preventivas entre os municípios da região.