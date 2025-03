Dois são presos após furto de R$ 10 mil em roupas de shopping

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Civil de Indaiatuba nesta quarta-feira (26) após furtarem roupas de ao menos três lojas do Polo Shopping. A abordagem ocorreu por volta das 15h30, depois que o veículo utilizado pelos suspeitos, um Renault Kwid branco, foi flagrado deixando o estacionamento com produtos supostamente furtados.

No interior do carro, foram encontradas diversas peças com etiquetas e dispositivos antifurto, pertencentes às lojas Centauro, Riachuelo e C&A. Os produtos estavam acondicionados em embalagens alteradas para burlar os sistemas de segurança. A dupla confessou o crime no momento da abordagem, informando que agiram em conjunto e com planejamento prévio.

Os suspeitos, de 29 e 40 anos, foram levados ao Plantão Policial de Indaiatuba, onde tiveram a prisão em flagrante decretada. Eles foram indiciados por furto qualificado por concurso de pessoas, crime que prevê pena de reclusão de dois a oito anos, além de multa.

Entre os objetos apreendidos estão mais de 50 peças de vestuário, bolsas, calçados e até uma máquina remarcadora de preços, além de celulares e um caderno com anotações sobre os furtos. O valor estimado dos produtos recuperados ultrapassa os R$ 10 mil.

A autoridade policial responsável representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, justificando a medida pelo risco de fuga, ausência de vínculo dos acusados com o município e indícios de atuação em outros crimes semelhantes.

A ocorrência foi registrada como furto qualificado em estabelecimento comercial, com agravante de prática em grupo.