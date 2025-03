Paulo Montagner é o novo reitor eleito da Unicamp para 2025-2029

Com 51,61% dos votos ponderados, o professor Paulo César Montagner, da Faculdade de Educação Física, foi o escolhido pela comunidade acadêmica para assumir o cargo de reitor da Unicamp no quadriênio 2025-2029. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), após o encerramento do segundo turno da consulta à comunidade universitária.

Montagner, conhecido como Cesinha, venceu em duas das três categorias de votantes – professores e servidores – e consolidou sua liderança no processo que envolveu 13.600 votantes. Seu vice na chapa é o professor Fernando Coelho, do Instituto de Química, atual pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura, que deverá ocupar o posto de coordenador-geral da Universidade.

A eleição contou com a participação de professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. O peso dos votos é diferente por categoria: docentes somam três quintos da contagem, enquanto estudantes e servidores representam um quinto cada. O voto é facultativo.

Após a consulta, o Conselho Universitário (Consu) elabora uma lista tríplice com os nomes mais votados, que será encaminhada ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Tradicionalmente, o chefe do Executivo estadual escolhe o primeiro colocado da lista para assumir a reitoria. A reunião do Consu está prevista para o dia 1º de abril e a posse do novo dirigente deve ocorrer ainda em abril.

Montagner destacou a responsabilidade do novo cargo: “Vamos trabalhar para continuar a construir uma universidade que valoriza as pessoas, promove os grandes debates e mantém sua excelência com responsabilidade financeira”. Ele também agradeceu aos candidatos concorrentes pela condução respeitosa da disputa.

Natural de Campinas, Paulo Montagner é professor titular da Unicamp, doutor em Educação Física pela própria instituição e já ocupou importantes funções administrativas, como diretor da FEF, chefe de gabinete do reitor e diretor da Funcamp. Sua trajetória combina forte atuação acadêmica com experiência na gestão universitária.

A Unicamp, com orçamento previsto de R$ 4,2 bilhões para 2025, é uma das principais universidades do país e tem papel relevante na formação de profissionais, na produção científica e na gestão da saúde pública, com hospitais e centros de pesquisa que atendem mais de 120 municípios.