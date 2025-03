Ex-Ponte é preso por agredir e quebrar dentes de síndico em SP

O ex-jogador Régis Fernandes Silva, conhecido como Régis Pitbull, foi preso na manhã de terça-feira (25) acusado de agredir um idoso de 69 anos, que é subsíndico do prédio onde ele reside, no bairro Pirituba, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 33º Distrito Policial, o ex-atacante teria dado uma cabeçada e dois socos no rosto do idoso, que sofreu fraturas em três dentes. A briga começou durante uma discussão dentro do elevador do condomínio.

A Polícia Militar foi acionada logo após o incidente e prendeu Régis em flagrante por lesão corporal de natureza grave. A vítima registrou a ocorrência e prestou depoimento.

Régis Pitbull tem 48 anos e teve passagens marcantes por clubes como Corinthians e Ponte Preta durante os anos 1990 e 2000.

Audiência de custódia

Régis Pitbull passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida, subordinada ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao juízo.