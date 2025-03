Dupla é detida por roubar R$ 22 mil de loja no Centro de Campinas

A Guarda Municipal (GM) de Campinas deteve dois homens na manhã desta quarta-feira (26) durante um roubo a uma loja de acessórios para celular no Centro da cidade. O caso foi registrado no plantão do 1º Distrito Policial (DP).

A equipe patrulhava a Avenida Aquidaban com a Francisco Glicério quando percebeu uma movimentação suspeita no comércio, que estava com a porta semiaberta. Ao entrarem, os agentes encontraram dois funcionários amarrados com cabos de carregadores e os criminosos com mochilas repletas de produtos da loja.

A ação rápida da GM impediu o crime e resgatou as vítimas sem ferimentos. A suspeita é de que a dupla esteja envolvida em outros furtos semelhantes na região central.

Após o registro da ocorrência, um dos suspeitos permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia Civil vai investigar se há ligação com outros crimes.