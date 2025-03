Operação prende suspeito com drogas, armas e mais de R$ 67 mil

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Cashback, com foco no combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Campinas. A ação mobilizou 60 policiais civis e 20 viaturas, e resultou na prisão em flagrante de um homem, de 25 anos, no Jardim Andorinhas.

Durante o cumprimento de um dos dez mandados de busca e apreensão, os agentes localizaram na residência do suspeito 1,5 quilo de ICE (droga sintética de alto valor comercial), quatro porções de maconha, uma pistola calibre .40 com numeração raspada, munições, R$ 67.277 em espécie, 18 cartões bancários, comprovantes de depósito e três celulares. Também foi encontrada uma caderneta com anotações financeiras, que pode indicar o fluxo do esquema de tráfico e lavagem de dinheiro.

Segundo o delegado responsável, a investigação começou a partir de uma prisão em flagrante registrada no ano passado, quando foram apreendidos documentos que indicavam movimentações financeiras atípicas. A partir daí, o trabalho investigativo apontou a existência de um esquema estruturado ligado ao crime organizado, com atuação direta em Campinas e possível vínculo com o PCC.

O homem detido nesta quarta foi autuado por tráfico de drogas e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Em depoimento, ele admitiu ser usuário de drogas e alegou que recebia 80 gramas de ICE por semana para armazenar os entorpecentes em casa, a mando de um homem conhecido como “Carlinhos”, cuja identidade ainda não foi confirmada.

O nome da operação, “Cashback”, faz alusão à prática comum de reinserção de dinheiro ilícito no sistema financeiro formal, um dos focos da apuração da Polícia Civil. Com a apreensão dos celulares e documentos, os investigadores agora avançam na análise dos dados bancários e fiscais de pessoas e empresas ligadas ao esquema.

A operação foi coordenada pela 2ª DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), ligada ao DEIC do Deinter 2, com apoio da 1ª DIG.

A investigação continua com o cruzamento de informações bancárias e análises periciais. A expectativa é que novas prisões possam ocorrer nas próximas semanas, com o avanço sobre outros integrantes da organização criminosa.