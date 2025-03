Campinas inaugura Terminal BRT Vida Nova

A partir das 11h desta sexta-feira (28), o Terminal BRT Vida Nova passa a funcionar oficialmente na região do Ouro Verde, em Campinas. A nova estrutura vai atender exclusivamente os usuários da linha BRT11 (Vida Nova – paradora), que migra do antigo terminal convencional para o novo espaço com mais conforto, segurança e acessibilidade.

O embarque será feito por meio de catracas com acesso via Bilhete Único, QR Code impresso ou digital. O terminal já conta com nova comunicação visual, painéis informativos e sinalização orientando travessias seguras para os pedestres. Para auxiliar na adaptação, entre os dias 28 de março e 1º de abril, equipes da Emdec estarão no local com agentes de mobilidade e educadores distribuindo folhetos informativos aos usuários.

A inauguração marca mais uma etapa da conclusão do sistema BRT campineiro. Com os Corredores Campo Grande e Perimetral já 100% operacionais, resta apenas o início da operação do Terminal BRT Ouro Verde para que todo o projeto entre em funcionamento pleno.

A linha BRT11 circulará todos os dias com intervalo médio de 11 minutos nos horários de pico. Durante a semana, as saídas do novo terminal começam às 4h30 e seguem até 0h10. No sentido oposto, as partidas do Terminal Central vão das 5h15 à 0h50.

Apesar da mudança, o antigo Terminal Vida Nova continuará operando normalmente com as demais linhas convencionais, que atuam como alimentadoras do sistema BRT: