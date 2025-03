“Black” é o nome do novo cão policial de Campinas

O novo integrante do Canil da Guarda Municipal de Campinas já tem nome: Black. Com 40% dos votos em uma enquete online, o nome foi o mais votado entre os moradores, superando as opções Mufasa, Duck e Barney. A consulta foi realizada durante um mês nas redes sociais da Prefeitura e da Guarda Municipal, reunindo 2.560 participantes.

Black é um labrador preto, macho, com cinco meses de idade. Ele está em processo de adestramento com foco em obediência avançada e showdog, uma modalidade de treinamento que envolve truques e comandos complexos, voltada para demonstrações ao público. O treinamento é baseado em reforço positivo, com uso de brinquedos e petiscos, explica o guarda municipal Gilmar Freire, que conduz o filhote.

Além de brilhar nas apresentações, Black também será treinado para operações de faro de entorpecentes e armas. A expectativa é que ele esteja pronto para o trabalho entre um ano e meio e dois anos de idade.

O showdog, modalidade na qual Black será preparado, é uma atração interativa que inclui comandos como “junto sem guia”, “fica”, “morto”, “vivo”, “dar a pata” e transposição de obstáculos. “O filhote já demonstrou habilidades promissoras, com curiosidade natural e facilidade de aprendizado, o que é essencial para o desempenho esperado”, avalia Freire.

Com a chegada de Black, o Canil da GM passa a contar com dez cães. Além dele, integram a equipe os cães Flecha, Cheddar, Hunter, Swat, Joe, Tupã (pastores belgas de malinois), Jin (fêmea) e Khorus (machos da raça pastor alemão) e o beagle Bart.