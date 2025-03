Cidadania critica Vini após ataques ao IFCH e indica rompimento

O vereador Vini Oliveira (Cidadania) está cada vez mais isolado politicamente. Após uma série de confrontos com diferentes setores da sociedade e da Câmara Municipal de Campinas, o próprio partido do parlamentar repudiu as ações e indicou um possível rompimento com ele, em nota enviada ao Portal Sampi Campinas.

"O Cidadania Campinas e seu diretório vêm a público repudiar os ataques do vereador Vini aos alunos do IFCH e da Unicamp. Essas atitudes do vereador não condizem com a identidade do Cidadania, que é um partido da diversidade, da inclusão, da busca por um mundo mais justo e fraterno. Aos alunos do IFCH e à Unicamp, nossa solidariedade. Não nos interessa esse tipo de político", diz o texto, assinado pela presidente municipal do partido, Ana Stela Alves de Lima. Vale pontuar que o Cidadania é a sigla do deputado estadual, Rafa Zimbaldi, que disputou a última eleição municipal pela legenda.

A declaração oficial representa um duro golpe no único vereador da legenda na cidade e aprofunda ainda mais o desgaste do parlamentar, que tem atuado com forte presença nas redes sociais, mas acumulado atritos com diferentes frentes políticas, de servidores públicos a colegas de Câmara — e, mais recentemente, com a comunidade acadêmica da Unicamp.