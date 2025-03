Idosa morre carbonizada em casa no Jardim Aero Continental

Uma mulher de 81 anos morreu carbonizada após um incêndio atingir sua residência no Jardim Aero Continental, em Campinas, durante a madrugada desta quarta-feira (26). A vítima foi localizada sem vida pelo Corpo de Bombeiros dentro do quarto onde dormia.

De acordo com a Polícia Civil, o fogo começou por volta das 2h. O filho da idosa, que reside nos fundos do imóvel, contou que sentiu cheiro de fumaça e, ao verificar, percebeu as chamas saindo do cômodo da mãe. Ele acionou os bombeiros, que conseguiram conter o incêndio, mas a vítima já havia sido consumida pelo fogo.

O local onde o fogo começou era utilizado como um espaço de oração. Segundo os familiares, a mulher tinha o hábito de acender velas sobre uma cômoda com objetos religiosos. A hipótese inicial é de que o incêndio tenha sido causado por uma vela deixada acesa, mas a confirmação dependerá da conclusão da perícia.

A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local. O corpo da vítima estava carbonizado, e o imóvel foi isolado para os trabalhos técnicos. O caso foi registrado como morte suspeita e acidental no 6º Distrito Policial de Campinas.