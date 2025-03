Mulher é presa em Viracopos com 12 kg de skunk em mala despachada

Uma mulher de 22 anos foi presa pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (26), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por tráfico interestadual de drogas. A ação faz parte da Operação Shield, que intensifica o combate a crimes na aviação civil.

A jovem, que havia embarcado em Manaus (AM) e faria conexão em Campinas com destino final em Florianópolis (SC), foi flagrada com aproximadamente 12 quilos de skunk escondidos em sua mala despachada. Ela foi abordada ainda dentro da aeronave que aguardava partida para o Sul do país.

Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu durante fiscalização no Terminal de Passageiros de Viracopos, parte da terceira edição anual da Operação Shield, que segue até 31 de dezembro e atua na repressão ao tráfico nacional e internacional de drogas.

Com este flagrante, a operação já soma, somente em 2025, sete presos, seis flagrantes e a apreensão de 20 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína no aeroporto de Campinas.

A mulher foi presa em flagrante e responderá por tráfico interestadual de drogas, crime cuja pena pode chegar a 25 anos de prisão. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia da Polícia Federal em Campinas.