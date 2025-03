Policial à paisana atira em adolescente suspeito de roubo

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial relatou que estava de folga, dentro de um carro com o irmão e um amigo, quando presenciou dois adolescentes em uma motocicleta rendendo três estudantes que retornavam da escola. Ele interveio e um deles tentou fugir de moto enquanto o outro tentava subir na garupa. Nesse momento, um dos adolescentes fez um movimento brusco em direção à cintura, simulando sacar uma arma, segundo o policial.

Um adolescente de 15 anos foi baleado por um policial militar à paisana durante uma tentativa de roubo na noite desta terça-feira (25), no bairro Residencial São José, em Campinas. O caso foi registrado como ato infracional e lesão corporal decorrente de intervenção policial.

Com o garoto, foi encontrado o celular de uma das vítimas. O outro suspeito, também de 15 anos, foi localizado escondido debaixo de um carro próximo ao local da ocorrência. Ele estava com dois celulares roubados e foi encaminhado à Fundação Casa Andorinha após a lavratura do auto de apreensão.

Durante a ocorrência, um simulacro de arma de fogo foi apreendido com os adolescentes. A arma do policial foi recolhida para perícia, e o local passou por vistoria técnica.

A Polícia Civil investiga o caso. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos, e os pertences roubados foram recuperados.