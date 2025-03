Ex-namorado é preso suspeito de atirar no rosto de adolescente

A Polícia Civil de Campinas prendeu, nesta terça-feira (26), o ex-namorado suspeito de atirar no rosto de uma adolescente de 17 anos, em um caso investigado como tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (24), em uma praça no bairro Jardim Santa Lúcia.

A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital da PUC-Campinas, onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo testemunhas, ela foi surpreendida por um homem em uma motocicleta preta, que se aproximou, disse “só vou dizer uma coisa” e disparou em seu rosto, fugindo em alta velocidade logo em seguida.

O suspeito, de 20 anos, se apresentou espontaneamente na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, acompanhado de familiares e de um advogado. A prisão temporária já havia sido solicitada e deferida pela Justiça antes da apresentação.

De acordo com as investigações, o ex-namorado é considerado o principal suspeito do crime, com base em depoimentos e elementos que indicam presença no local e no momento do disparo. A vítima teria encerrado recentemente um relacionamento com o investigado e estava morando com uma amiga.

Durante diligência realizada por equipes da Polícia Civil e da Guarda Municipal, foram encontrados fotos do casal e um celular danificado na residência onde ambos moravam, no Jardim Novo Campos Elíseos. O material foi apreendido para análise.

O suspeito nega envolvimento no caso. Segundo a defesa, ele “irá provar sua inocência ao longo do processo”. A investigação segue sob responsabilidade da equipe da 2ª DDM, que analisa imagens, provas técnicas e depoimentos para esclarecer os fatos.

A adolescente segue em estado grave e o caso segue sendo tratado como tentativa de feminicídio.