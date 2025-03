Campinas abre seleção para 27º Jogos da Melhor Idade

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas está convocando atletas com 60 anos ou mais para representar o município nos 27º Jogos da Melhor Idade (Jomi), que ocorrerão de 13 a 18 de maio, em São João da Boa Vista. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail coordenadoria.lazer@gmail.com ou pelo WhatsApp (19) 98112-2329.

As seletivas serão realizadas nas seguintes modalidades: buraco, damas, dominó, tênis de mesa, truco e xadrez. Cada interessado passará por uma avaliação específica com professores da área, conforme cronograma divulgado pela pasta.

As atividades têm início nesta quarta-feira, 26 de março, às 10h, com os mesatenistas no Clube da Bosch, localizado na Rodovia Anhanguera, km 98. Ainda no mesmo dia, às 14h, os praticantes de buraco devem se apresentar no Centro de Vivências dos Idosos, na Lagoa do Taquaral, com acesso pelo portão 4.

Na sexta-feira, 28, às 14h30, será a vez dos competidores de dominó, também no Centro de Vivências. No sábado, 29, às 8h30, ocorre a análise para a modalidade damas. Já em abril, no dia 2 (quarta-feira), às 14h30, será realizada a seletiva do truco, enquanto os enxadristas encerram o calendário no sábado, dia 5, às 8h30.