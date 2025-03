Campinas tem 2ª morte por dengue e novo caso de febre amarela

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira, 25 de março, a segunda morte por dengue em 2025 e um novo caso de febre amarela, que eleva para quatro o total de infectados neste ano na cidade. As atualizações reforçam o estado de alerta sanitário no município, que já soma mais de 10,3 mil casos de dengue confirmados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima da dengue é um homem de 65 anos, com comorbidades, residente na área de abrangência do Centro de Saúde Aurélia. Ele apresentou os primeiros sintomas em 9 de fevereiro, foi atendido na rede privada e morreu no dia 20 do mesmo mês. A Prefeitura lamentou o óbito e se solidarizou com a família.

Também nesta terça, a Saúde confirmou o quarto caso de febre amarela no ano. O paciente é um homem de 24 anos, não vacinado, que apresentou os primeiros sintomas em 18 de fevereiro. Ele foi internado em hospital da rede particular, mas já está recuperado. Segundo a Pasta, o local de infecção é considerado indeterminado, já que o paciente esteve recentemente em áreas rurais de Joaquim Egídio e municípios vizinhos, zonas classificadas como de risco para a doença.

O Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, foi responsável pela confirmação do diagnóstico.

Além do novo caso humano, a Prefeitura também identificou o terceiro macaco morto infectado pelo vírus da febre amarela neste ano. O animal foi recolhido em 3 de março, em uma área de mata de Sousas, próxima ao Rio Atibaia — mesmo local onde outros dois primatas já haviam sido encontrados com a doença. A Saúde reforça que os macacos não transmitem o vírus, mas funcionam como sinalizadores da presença da febre amarela no ambiente.

Com a atualização, Campinas totaliza quatro casos de febre amarela em 2025, com duas mortes e duas curas. Os dois óbitos anteriores também envolviam pessoas sem vacinação. Um deles morava na área rural de Sousas e o outro havia viajado para fora do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Saúde orienta que moradores da cidade que ainda não tomaram a vacina contra a febre amarela devem procurar os centros de saúde. A imunização é indicada a partir dos nove meses de idade.