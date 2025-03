Comunidade da Unicamp vota para escolher novo reitor

A Unicamp realiza já realiza o segundo turno da consulta para escolha do novo reitor. Disputam a vaga os professores Paulo César Montagner (Cesinha) e José Antonio Rocha Gontijo. A votação será totalmente eletrônica, via sistema e-voto, e está aberta até as 17h30.

O colégio eleitoral é formado por aproximadamente 38,3 mil eleitores, entre professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. O voto é facultativo e com peso diferenciado: docentes têm 60% da ponderação final, enquanto servidores e alunos somam 20% cada.

No primeiro turno, realizado em 11 e 12 de março, Montagner liderou com 46,88% dos votos, seguido por Gontijo, com 39,58%. A professora Maria Luiza Moretti, com 13,54%, ficou fora da disputa. A participação somou 11.352 votantes.

Após a votação, o resultado será analisado pelo Conselho Universitário (Consu), que elaborará uma lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado de São Paulo, responsável pela nomeação do novo reitor. A posse do escolhido ocorrerá entre os dias 22 e 24 de abril, para um mandato até 2029.

A universidade orienta os eleitores a acessarem a cabine de votação a partir de link enviado por e-mail institucional. O sistema confirma automaticamente o recebimento e registro do voto. A Comissão Organizadora da Consulta (COC) pede que sejam evitadas abordagens a eleitores ou distribuição de material de campanha durante os dias de votação.

Com orçamento previsto de R$ 4,2 bilhões para 2025, a Unicamp segue como uma das principais instituições de ensino superior e pesquisa do país, responsável por cerca de 8% da produção científica nacional, e mantém uma robusta rede de atendimento de saúde com hospitais e centros de referência.