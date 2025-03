Emdec bloqueia via no Parque Xangrilá nesta quarta-feira

Para viabilizar a substituição de uma viga de concreto em ponte sobre o rio Atibaia, a Emdec realiza nesta quarta-feira (26), das 8h30 às 15h, o bloqueio total do trecho entre as vias Ivan de Abreu Azevedo e Antônio Duarte Dias, no Parque Xangrilá, em Campinas. O trânsito local será permitido em ambos os sentidos até o ponto de interdição. A obra é conduzida pela Coman Engenharia em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos.

A medida impacta o tráfego da região e altera o itinerário da linha de ônibus 358 (Recanto dos Dourados / Estação Cidade Judiciária), que passará por rotas alternativas durante a realização do serviço.

Desvios serão implantados para veículos de passeio e transporte coletivo. No sentido bairro–Centro, os motoristas deverão seguir pela estrada das Andorinhas, avenida Antônio Ignácio Pupo, ruas Romeu Túllio e Walter Franco de Lima. No sentido oposto, o desvio será pelas ruas Walter Franco de Lima, Romeu Túllio, avenida Antônio Ignácio Pupo e estrada das Andorinhas.

Dois pontos de pré-bloqueio também serão montados: no sentido Centro–bairro, na avenida Ivan de Abreu Azevedo com a rua Mariazinha Leite Campagnolli; e no sentido bairro–Centro, na estrada das Andorinhas com a rua Maria do Carmo Coimbra Gomes.

A Emdec informa que cinco agentes da Mobilidade Urbana estarão no local orientando motoristas e usuários do transporte público.