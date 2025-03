Parque Dom Pedro recebe 5º Feirão de Empregos com 1,5 mil vagas

A Prefeitura de Campinas promove nesta sexta-feira (28), das 9h às 16h, o 5º Feirão de Emprego e Oportunidades, com mais de 1,5 mil vagas disponíveis. O evento será realizado na doca E do Parque Dom Pedro Shopping, próximo à entrada das árvores.

O foco principal do feirão é o setor de comércio e serviços. Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, 980 vagas terão entrevistas realizadas diretamente no local, com recrutadores de 20 lojas do shopping e representantes de 15 empresas do setor varejista, incluindo redes de supermercados e atacadistas.

Entre os cargos disponíveis estão atendente de loja, vendedor, operador de caixa, consultor de vendas, chapeiro, garçom e cozinheiro. Há também oportunidades mais técnicas, como operador de câmara fria, analista financeiro, jardineiro e auxiliar de padeiro. Algumas vagas com exigência de ensino superior completo oferecem salários de até R$ 7 mil.

As empresas participantes vão realizar seleções imediatas e encaminhar candidatos compatíveis às vagas disponíveis no painel do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador).

Lojistas confirmados incluem C&A, Riachuelo, Victor Hugo, Romannel, Camicado, Pampilli, Ikesaki, Decathlon, Spoletto, Dream Store, GBK Burguer, Rainha, Ninetto, Maravilhas do Lar, entre outros.

Entre as empresas presentes estarão CPFL, Carrefour, Sam’s Club, Dalben, GoodBom, Inservice, CIATC, TeleMont, WCA, Cleanic Ambiental, CIEE e IMC.

A Prefeitura reforça a importância de que os interessados levem currículo impresso e documentos pessoais, como RG e CPF, para facilitar o processo de inscrição e triagem.

