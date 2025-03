Bandidos aterrorizam casal e criança de 7 anos em assalto

Um casal e seu filho de 7 anos foram feitos reféns durante um assalto a uma residência no bairro Jardim Santa Genebra, em Campinas, na manhã de segunda-feira (24). Quatro criminosos armados renderam o pai no momento em que ele saía de carro para levar o filho à escola e invadiram a casa, onde também abordaram a mãe.

As vítimas foram levadas para um dos quartos da casa, onde permaneceram sob ameaça de arma de fogo por cerca de 30 minutos. Durante esse tempo, dois dos assaltantes vigiavam a família enquanto outro realizava transferências via Pix usando os celulares das vítimas, incluindo valores das contas pessoais e da conta jurídica da escola onde a mulher é diretora. O quarto criminoso revirou o imóvel em busca de dinheiro e objetos de valor.

Três televisores chegaram a ser retirados das paredes, mas foram deixados no local. Antes de fugirem, os bandidos amarraram a família com cadarços e os trancaram no banheiro. Apesar do trauma, ninguém ficou ferido e nenhuma vítima precisou de atendimento médico.

Até o momento, ninguém foi preso, e o caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Campinas, que investiga o crime.